Sigue creciendo el porfolio de marcas asociadas a la liga de los campeones del mundo. En esta ocasión es se confirmó que se suma una de las firmas de chips más importantes del mundo: Lay’s nuevo sponsor de la Liga Profesional de Fútbol.

La marca de PepsiCo ingresa al ecosistema como main sponsor de la Liga Argentina, en un contrato que se extiende hasta la temporada 2028 inclusive.

“Hemos iniciado esta relación con el objetivo de brindarle a Lay’s un mayor alcance federal. La Liga Profesional demuestra tener un liderazgo televisivo y un atractivo sin precedentes, capaz de incorporar nuevos vínculos con las marcas más importantes en cada uno de los sectores.”, comentó Leandro Petersen, Gerente de Marketing y Comercial de AFA.