A una gran mayoría del futbolista amateur le gustan los botines clásicos, o al menos a los que ya no somos -tan- jóvenes. Aquí es donde aparece la nueva colección adidas Immortal Pack, con su tradicional colourway negro, rojo y blanco. La opción ideal para un fútbol 5.

adidas Immortal Pack

Es una colección que no tendrá apoyo en los principales campos de juego del mundo, sino que directamente apunta al consumidor. En Argentina ni siquiera se pusieron a la venta en versiones de gama alta, enfocándose en la gama media-baja. Los que vemos debajo son los COPA PURE IV, Predator y F50 de la gama League ($159.999), existiendo una línea más económica aún (Club – $109.999).

Se pueden adquirir en la tienda oficial de adidas.