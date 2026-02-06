Una asociación que nunca deja de dar buenos frutos. Desde que la marca de las tres tiras viste a la Selección de Jamaica, sólo hemos visto lanzamientos buenos, permitiendo también exprimir una de las imágenes más icónicas del mundo de la música. Ésta es la nueva adidas Originals Bob Marley Foundation Collection, ¿un adelanto de lo que veremos en las camisetas?

adidas Originals Bob Marley Foundation Collection

Como es de esperarse, nos encontramos con una línea muy colorida, con un rango de productos que va desde remeras, buzos, camperas, pantalones, short, zapatillas y hasta medias. La consigna de la misma es “Football is Freedom” (‘El fútbol es libertad’), jugando con el estilo relajado que tiene la música de Bob. Su firma aparece en muchas prendas, además de un sello de autenticidad con su rostro.