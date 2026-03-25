Todo listo para ir a defender la corona. La Albiceleste irá en búsqueda de su cuarta estrella en territorio norteamericano y ya tiene listos sus uniformes para esta cita. Meses después de lo que fue el lanzamiento de la equipación titular, se develó la nueva camiseta alternativa adidas de Argentina Copa del Mundo 2026, que Marca de Gol puso bajo su lupa.

Review | Camiseta alternativa adidas de Argentina Copa del Mundo 2026

Empezando por la descripción de la misma, nos encontramos con el negro pintando la base, tonalidad que no se usaba desde el modelo de la Copa del Mundo de Rusia 2018, cuando se lució por primera vez. Sobre la misma, se añade un diseño tipo fileteado que “celebra las diferentes expresiones culturales que existen en el país”, según comunicado oficial. Más allá de justificaciones, ciertamente nos parece un recurso hermoso e indudablemente argentino (tal vez algo ‘porteñocentrista’ si hilamos muy fino). La trama se aplica en dos tonos de azul, nuevamente haciendo hincapié en la decisión que sea lo más argenta posible.

El otro gran protagonista del diseño es el logo Trefoil de adidas, que volverá a los Mundiales tras ¡36! años. Como era de esperarse, teniendo en cuenta su estilo retro, el template es bastante simple. Sus destacados son el cuello con terminación cruzada, las tres tiras con textura y los puños -también- con el vivo blanco. Tres puntos más son dignos de destacar. El primero, el escudo con los colores adaptados (como pasó con el resto de los jerseys de visita de adidas); el parche de campeón del mundo en su versión secundaria, mucho más armoniosa; y el sello de la espalda con el nombre del país y el Sol de Mayo. Todo tiene sentido.

La confección en esta versión Climacool+ (jugador) es, como era de esperarse, de primer nivel. Mucha respirabilidad en la tela texturada y microperforada, ayudando a mantener el cuerpo fresco. Es slim fit, pero no tanto como lo fue en generaciones anteriores. Para resaltar el material ‘inflado’ del escudo, que se aleja del ya tradicional TPU. Siendo un diseño con guiños vintage, no miramos con malos ojos para nada la versión hincha, con logos bordados, que le da más aire de época. Hermoso modelo por donde se lo mire; sólo le resta el éxito deportivo.