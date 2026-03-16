Una propuesta que invita al debate. El Matador cordobés estrenó su renovada indumentaria de cara a la nueva temporada con un diseño que generó opiniones encontradas entre los simpatizantes. Ésta es la nueva camiseta Le Coq Sportif de Talleres 2026, que Marca de Gol analizó en detalle.

Review | Camiseta Le Coq Sportif de Talleres 2026

Ciertamente tanto la marca, como el club, tomaron un approach bastante agresivo de cara a este modelo. A diferencia de su antecesora, hay una gran presencia de blanco para la mayor parte de su superficie. Las estrellas serán los bastones del frente que emplean un degradé de tonos azules. Desde el vamos es interesante, usando un estilo similar a lo que mostró recientemente adidas con la Selección Argentina (por tiempos productivos es imposible que sea un plagio). Sí nos hubiera gustado que éstos no se interrumpan en el centro, ni en la parte superior; de esta forma toma demasiado protagonismo el sponsor.

El template es conservador desde sus trazos, en cierta oposición a lo que vemos con el diseño en sí. Resaltará el cuello redondo con el perímetro trasero en azul marino, tono que también se replica en los puños y en los laterales de la equipación. En la parte alta de la espalda -mayoritariamente blanca- aparece el nombre del sponsor técnico. Como sello final, añade un jock tag en la cintura, del lado izquierdo, con el escudo de la institución con las dos estrellas, habiendo sumado la segunda el año pasado.

Su calidad es buena, empleando una tela con bastante respirabilidad y costuras siempre precisas. Los logos están estampados, con acabados tridimensionales. Más allá que en lo particular nosotros no somos los mayores fanáticos del degradé, celebramos el intento de buscar algo distinto. Nos queda la sensación que con los bastones ininterrumpidos, sumaría un puntito más. Ah, eso sí, con los dorsales personalizados levanta bastante.