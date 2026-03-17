¿Llegó la revolución esperada? Literalmente un año atrás subimos la review de la octava generación del calzado de potencia de la firma del felino, acusando que sentíamos algo paralizada a la saga. Para comprobar si hubo cambios, llevamos al campo de juego los nuevos botines PUMA FUTURE 9 Ultimate. A continuación la reseña de Marca de Gol.

Review | PUMA FUTURE 9 Ultimate

Empezando desde lo visual, notamos que la esencia del modelo se mantiene inalterada; por lo que los diseñadores se enfocaron más en corregir los errores de la anterior entrega. Y esto se nota desde que nos los ponemos en el pie. A priori, sentimos una sensación de mayor ajuste, sobre todo en la zona del rediseñado talón. Es más angosto y tiene mayor cantidad de material mullido en su interior, buscando abrazar por completo al pie, dándole mayor estabilidad. No es un agarre sorprendente, pero sí es una modificación bienvenida para aquellos con el pie angosto. El empeine también pasó por el taller, teniendo ahora las bandas PWRTAPE segmentadas, reforzando el soporte en dicha ubicación.

La capellada FUZIONFIT volvió tras sus pasos, para parecerse más a lo que se había desarrollado para los FUTURE 7. Dejó de tener ese tacto tan plástico y rígido, para ser considerablemente más suave y maleable desde la caja. Desde el apartado de la comodidad, nos parece una decisión acertada. El grip con el balón se ve asegurado gracias a sus insertos tridimensionales GripControl Pro en un material tipo silicona, que envitan que el balón patine sobre el pie. Mismo así, se añaden unas medias esferas que absorben gran parte del impacto, haciéndolos confortables en todo tipo de situaciones. La puntera es bastante redondeada, por lo que, dependiendo de la anatomía de cada uno, puede sobrar algo de lugar.

La suela FLEXGILITY es exactamente igual que en los FUTURE 8, hecho que nos sorprendió, teniendo en cuenta las críticas que recibió de la comunidad. Es algo rígida (sobre todo al principio) y pesada, pero a nivel tracción nosotros siempre conseguimos una buena performance, con grandes resultados en las rotaciones sobre el eje y en cambios de dirección. Sus tapones algo altos no los hacen ideales para césped artificial. La plantilla NanoGrip aporta una buena dosis de amortiguación. Sentimos que siendo algo más ligeros, los desplazamientos en general se sentirían más naturales.

Más allá de los positivos cambios, lo mejor que tiene es su precio, siendo notoriamente más económicos que sus pares de adidas y Nike (sobre todo en Argentina). Dicho eso, nos encontramos con una dicotomía. Por una parte, nos gusta que mantenga esta esencia y corrija lo que -a veces- pueda salir mal (porque nos agrada esta bota); pero, al igual que nos pasó hace un año, los sentimos estancados. Señores de PUMA, es hora de la revolución.