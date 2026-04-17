Review | Camiseta alternativa adidas de España Copa del Mundo 2026

Qué elegancia la de España. La Roja tiene una genuina chance de sumar su segunda estrella, siendo uno de los máximos candidatos a ganar la Copa del Mundo 2026; y también pica en punta para ser una de las selecciones mejores vestidas. Esto es gracias a la nueva camiseta alternativa adidas de España Copa del Mundo 2026, que Marca de Gol reseñó.

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La postura adoptada fue notoriamente más conservadora que con su predecesora, por suerte (aunque el amarillo les trajo suerte). La base es del ya popular tono off-white: básicamente un blanco con un -muy- sutil tono crema, justamente para que no sea blanco puro y que tenga un estilo vintage. La tela posee una trama de ornamentos en jacquard, inspirada en los dibujos y gráficos de libros y manuscritos clásicos. Es casi imperceptible a simple vista, desde lejos, pero en el close-up resalta de una forma encantandora. El pattern se aplica a toda la superficie, incluyendo mangas y espalda.

Un tono rojo muy oscuro, rozando el bordó, será el encargado principal de darle vida a los detalles; acompañdo por un dorado (medio mostaza) en los vivos del cuello -cruzado- y puños. El rojo también pinta al logo Trefoil, que regresa a las equipaciones de selecciones nacionales tras varias décadas; así como el escudo de la federación. No podemos dejar de pensar que con la identidad previa al rebranding hubiera quedado notoriamente mejor. Como sello final, en la nuca, añade el nombre del país resaltando la letra ‘ñ‘, identitaria del idioma castellano. Una casaca que es linda por donde se la mire.

En lo que respecta a su calidad, es obviamente de primera línea, aunque no tan ‘pro’ en su versión jugador (Climacool+), al tener una tela no tan enfocada al performance por su propia textura. no quiere decir que no haya diferencia con la edición hincha, pero no es tan pronunciada. Logos estampados y material diferencial, de mejor presencia, para cuello y puños. Francamente un camisetón, para la colección y todos los días.