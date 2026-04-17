Poco y nada queda para que comience el tercer Mundial celebrado el tierras mexicanas, un récord para la competición. Buscando dar la nota y estar bien vestidos para la ocasión, se develó la camiseta alternativa adidas de México Copa del Mundo 2026, que Marca de Gol reseñó detalle por detalle.

Review | Camiseta alternativa adidas de México Copa del Mundo 2026

El approach de la esta equipación y bien clásico, siguiendo la línea de todo lo que lanzó la marca de las tres tiras para la máxima cita del fútbol. Adopta una base blanca, contrastando fácilmente con el jersey local inspirado en la Piedra del Sol. Casi imperceptible, a menos que la veamos de cerca, se añade una trama en relieve que remite a las Grecas, ornamento muy presente en la arquitectura y artesanía de la cultura nacional. Es muy sutil, pero le da un grado de personalización que le viene muy bien para evitar ser una simple casaca blanca.

Su gracia también viene de la mano de los detalles coloridos. Contrastará fácilmente un cuello en ‘v’ principalmente de color verde apagado, junto a un vivo rojo; repitiendo esta fórmula en los puños. Siempre, pero siempre, va a quedar bien el uso de las tres tiras en más de un tono; y por suerte acá se hizo de esa forma. El escudo de la federación se aplica de forma monocromática en verde, mismo tono que pinta el icónico logo Trefoil de adidas. Como ítem final del diseño, en la nuca se suma un sign-off con la frase “Somos México”, siendo el mismo que se usó en la equipación local. Lindo detalle, aunque hubíeramos preferido que se adapte sus trazos a la inspiración de las grecas.

A nivel calidad es sumamente correcta en esta versión jugador, aunque no posee la tela texturada y microperforada de muchos otros modelos Climacool+ (porque no podría tener el diseño en gofrado). El escudo en relieve es de un material tipo goma, distinto al habitual TPU al que estamos acostumbrados, pero de agradable presentación. Una apuesta segura, sin complicaciones, de óptimo resultado. Se suponía que no podía fallar, y no falló.