Trilogía completa. El Calamar está literalmente viviendo un sueño día a día, disfrutando aún su primera estrella y jugando nada más, ni nada menos, que la Conmebol Libertadores. Pensando en las icónicas noches de Copa, se develó la nueva tercera camiseta PUMA de Platense 2026, que Marca de Gol analizó en profundidad.

Review | Tercera camiseta PUMA de Platense 2026

La casaca se tiñe de negro para su base, logrando con esta decisión un buen contraste con los modelos titular y suplente, que se develaron a principios de año, exigido por el máximo organismo del fútbol sudamericano. Sobre la misma tela jacquard se aplica una trama con el escudo redondo alternativo en repetición. Un detalle estético que no es tan innovador a nivel recurso, pero sí denota un gran salto de calidad con respecto a lo que estaba acostumbrado el club del norte de la Ciudad de Buenos Aires. El pattern se aplica en -casi- toda la superficie, exceptuando los recortes laterales, que son lisos.

El otro gran protagonista del diseño es el color cobre. Es una tonalidad metalizada que cambia bastanet según la iluminación, tirando hacia el bronce o el rosado, según la iluminación. Nos gusta, es algo distinto y, en cierto punto, ligado al marrón tradicional de la institución. Se hace presente únicamente en logos, limitándose la tela únicamente al mencionado negro. Como características finales, se emplea el escudo alternativo circular, que le da un tinte -por qué no- retro; así como una ‘moneda’ de cobre en la nuca, que incluye la leyenda “Del Barrio al Continente”, la silueta de América y el nombre del club.

Su calidad es superior a lo que estaba acostumbrado el público calamar, pero también es lo esperable por su valor de $150.000. Su tela es de lindo tacto, con buen aspecto; se le suma un buen material elástico en el frente del cuello y puños; y escudo + logo TPU con relieve para el combo del frente. Bajo las luces de una noche de Copa se lucirá mucho más y quedará en la historia de Platense. Eso, sumado a su linda apariencia, la convierten en una pieza de colección.