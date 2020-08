Un club que no renuncia a sus colores, ni siquiera cuando tiene las libertades para hacerlo. Tras haberse presentado a principio de año, antes que llegue la pandemia, el uniforme titular y el alternativo, llegó el momento para develar el kit que completa la colección para este año, en el marco de los lanzamientos también para Argentinos Juniors y Atlético Tucumán. Ésta es la nueva tercera camiseta Umbro Newell’s Old Boys 2020, que Marca de Gol puso bajo su lupa crítica.

Review | Tercera camiseta Umbro Newell’s Old Boys 2020

Tras su antecesora mitad roja, mitad negra (mirá su reseña acá), era lógico pensar que su sucesora tampoco tendría un color muy arriesgado, sino que sería totalmente roja o en un tono medio, como este gris. ¿Se la podrían haber jugador un poco más? Seguramente, más que nada con el tono secundario. Pero teniendo en cuenta que la directiva es mantenerse en el molde en este sentido, la elección del tono de gris creemos que fue la más adecuada.

El mayor atractivo de esta casaca está tanto en el frente, como en la espalda, con una trama en jacquard que va formando rombos de diversos tamaños. Un diseño más referente a la marca en sí, que al propio club. Su mayor virtud está en que le da cierta vida al modelo, evitando que quede liso y sin ningún rasgo distintivo. Los apliques rojo para el cuello, los puños y las franjas laterales es otro de los pilares que le da cierta personalidad al la prenda. Tal como ya dijimos, justamente acá creemos que se podría haber salido un poco de lo tradicional, aplicando un tono algo más arriesgado, con un tinte más fuerte o más fluo, por ejemplo.

Lo único que no nos gustó, más allá del temá cromático que es debatible, es el cuello. Se extiende un poquito por demás hacia el pecho, no quedando muy elegante en su aspecto. Como detalle final, repite los emblemas personalizados que aportan bastante. En la parte baja, con la frase “No traten de entenderlo”, y el de la nuca, con el eslogan “El más grande del interior”. Sobre la confección, a diferencia de los otros 3ros kits revelados, éste tiene el escudo y el logo de la marca de goma, estampados. Siempre y cuando se los cuide bien y laven como corresponde, son un recurso que suma bastante desde la calidad percibida. Siendo sinceros, no es el modelo que más nos gusta de los que haya realizado la marca del doble diamante, pero entendiendo todas las limitaciones, mucho más que esto no se puede pedir.