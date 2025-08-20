La jornada 3 de LaLiga EA Sports se va a disputar el 30 de agosto de 2025. Este día el Alavés y el Atlético de Madrid se verán en el estadio de Mendizorroza. Será un duelo importante para las aspiraciones de ambos clubes dentro de la competición, pues los dirigidos por el Cholo Simeone quieren afianzarse en la parte alta de la clasificación. Por su lado, los babazorros intentarán sumar para alejarse de la zona de descenso y continuar su permanencia en la liga.

En el análisis de Luis Canal, este partido Alavés vs. Atlético Madrid, Laliga, podría dar sorpresas en el tramo final del torneo. Para el rojiblanco, cada gol y cada jugada suman en la pelea por los primeros puestos. El deportivo Alavés, que presenta resultados consistentes, tratará de aprovechar el respaldo de su afición.

Con los antecedentes de últimos encuentros muy igualados, la expectación es máxima tanto para los aficionados que seguirán la retransmisión online y por TV.

Alavés – Atlético de Madrid: Noticias y análisis del estado de forma de los equipos antes del partido

A pocos días del enfrentamiento, ambos equipos han mostrado señales que podrían determinar el marcador. El Deportivo Alavés llega reforzado después de una pretemporada con resultados variables. Registraron una victoria reciente frente al Levante, un empate ante el Espanyol y derrotas frente a Huesca y Girona.

En la vereda del Atlético de Madrid hoy, hay derrotas ante equipos el Espanyol y FC Porto, las cuales se intercalan con triunfos ante Newcastle y Botafogo. Aún así, en el cierre de la temporada 2024–25, el equipo dirigido por Diego Simeone logró consolidarse en el podio liguero, culminando en el tercer puesto. Además de avanzar hasta semifinales de la Copa del Rey y octavos de final en Champions League.

Desde el entorno rojiblanco, Simeone habla con confianza:

“El equipo está preparado. Confiamos en nuestra experiencia y en los jugadores clave que pueden marcar la diferencia”

Fecha del partido Alavés – Atlético de Madrid

Javier Tebas, presidente de Laliga, comunicó:

“Todo está listo para un choque que promete intensidad, polémica y un marcador que puede ser decisivo en los pronósticos de ambos equipos“

El partido correspondiente a la jornada 3 entre el Alavés y el Atlético ya tiene fecha y lugar:

Día: Sábado 30 de agosto de 2025

Hora: 17:00 (hora peninsular)

Lugar: Estadio de Mendizorroza

El encuentro se va a televisar por la señal de FOX Sports y también tendrá cobertura a través de plataformas en línea. De este modo, los aficionados podrán visualizarlo y hacer pronósticos desde sus dispositivos móviles.

Jugadores clave y su estado en la alineación inicial para el partido

Todavía falta tiempo y las posiciones de ambos conjuntos podrían variar por nuevas incorporaciones, sanciones o incluso una posible sustitución de última hora.

En el conjunto babazorro, el rendimiento en la portería de Sivera será esencial ante un rival con delanteros de alto nivel, acostumbrados a generar ocasiones de disparo vs. portería.

La defensa contará con Tenaglia y Abqar, además de laterales con proyección ofensiva de Manu Sánchez y Galán, quienes suelen abrir espacios desde la banda izquierda. En el mediocampo, Guridi, Paul y Carlos Vicente aportarán equilibrio para evitar cualquier tarjeta. Eduardo Coudet, técnico del Alavés, luchará por una posesión de balón más estable para reducir riesgos frente al colchonero.

La principal novedad ha sido la salida de Kike García. Su marcha obliga a mirar hacia nuevas alternativas en ataque, como el joven Toni Martínez, que podría compartir minutos con Mariano.

Por su parte, el Atlético de Madrid mantiene una base sólida con nombres propios que parecen inamovibles. Oblak seguirá defendiendo la portería, mientras que la zaga apunta a contar con jugadores de experiencia como Lenglet.

En el mediocampo, Llorente es uno de los motores del equipo, acompañado por la creatividad de Correa, capaz de modificar la puntuación con una jugada individual. En ataque, la responsabilidad goleadora estará en Griezmann, quien ya ha demostrado su rendimiento.

Resultado previsto del partido Alavés – Atlético de Madrid, apuesta por el ganador o por el empate

Este próximo duelo está en el sportsbook de las mejores casas de apuestas que aparecen en MightyTips, donde las cuotas reflejan la tensión de un encuentro lleno de emoción. A estas alturas de la temporada, todo lo que ocurre altera la clasificación en la tabla de LaLiga EA Sports.

El experto en pronósticos, Luis Canal, ya había anticipado las estadísticas del partido del pasado 3 de mayo, cuando predijo un resultado cerrado y con pocas ocasiones claras. Aquella vez, el final fue un Alavés 0-0 Atlético, un empate que confirmó la dificultad de abrir espacios en la defensa vitoriana y la falta de efectividad colchonera en ataque. Su acierto en esta predicción y pronósticos para los partidos del Real Madrid, refuerzan la confianza en su análisis actual.

Para el compromiso del 30 de agosto de 2025, las proyecciones apuntan a un desarrollo similar: un partido de alta intensidad, con dominio intermitente en el campo, posibles interrupciones y pocas oportunidades claras de gol.

Conclusión

El choque programado entre el Atlético de Madrid y el Deportivo Alavés para el 30 de agosto de 2025 apunta a ser un plato fuerte de la jornada 3 en LaLiga. El Atlético Madrid parte con ventaja gracias a su historial y nombres de peso, pero el Alavés intentará sacar partido en casa.

La tabla, la presión por los puestos de arriba y los posibles ajustes en la formación mantienen la duda sobre quién ganará. Los hinchas, ya sea en la grada o viendo el resumen del partido en directo, disfrutarán de un pulso reñido, con sus momentos calientes, amonestaciones y goles que podrían ser decisivos y mover la aguja en la clasificación de los dos equipos en la liga.

En resumen, este encuentro subraya lo crucial que es cada competición, cada partido en el calendario y cada jugador esencial, dejando claro que, en LaLiga, la pasión y la intriga se mantienen vivas hasta el pitido final.

