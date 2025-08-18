Tras sólo un año ya se ganó el acceso al top. El paso de Castore a la firma alemana le vino muy bien a las Urracas, y mejor les sentará ahora que pasaron a tener el trato premium. En el marco de su llegada al país, Marca de Gol analizó la nueva tercera camiseta adidas del Newcastle United 2025/26.

Review | Tercera camiseta adidas del Newcastle United 2025/26

No sólo a partir de esta temporada empezaron a tener equipaciones versión jugador/authentic, sino que también se unieron al selecto grupo de clubes que tienen terceros uniformes con aires retro. Para éste, tendremos a un tono azul medio como gran protagonista; estando acompañado por pinstripes propios de la textura de la tela. Estos se ven en el frente, así como también en las mangas y en la espalda. Como mencionamos, es un estilo antiguo, muy propio de la década de los 80, que le gusta a la gran mayoría de los fanáticos del fútbol. Desde el vamos, todo muy acertado.

El cuello en ‘v’ y los puños son los que le dan un aire más moderno a la casaca, producto a que introducen tonos de fácil contraste, como lo son el naranja y el verde agua. Cromáticamente no están muy emparejados con el paradigma más tradicional del club (aunque sí aparecieron a lo largo de su historia), pero se complementan muy bien con el color base. El escudo con contenedor, más propio de los 90, aparece como gran destacado; así como se vio en los uniformes del Manchester United y Nottingham Forest. No nos terminamos de definir si aporta mucho en este caso, inclinándonos más hacia el no. Como sellos finales, aparecen en naranja el logo Trefoil y una identidad antigua del club en la nuca.

Nada negativo que acotar para su confección. Para ser una versión Aeroready, enfocada en el hincha, nos gustó bastante la tela porque ofrece algo más de resistencia al desgaste, siendo algo gruesa. Para estos kits retro, nos gusta mucho más el escudo/logo bordado, porque nos lleva más a la época. No es la paleta más habitual, pero es una camiseta colorida y divertida.