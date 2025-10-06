E.T. Races de Evoplay: carreras alienígenas con finales lucrativos

Hace tiempo que los extraterrestres dejaron de asustar a la humanidad: ahora solo compiten para demostrar quién es el mejor en el sprint galáctico. En 2019, el estudio Evoplay lanzó un juego en el que unos hombrecitos verdes con antenas convierten las apuestas en pura adrenalina, y cada ronda dura exactamente lo necesario para contener la respiración.

Tres extraterrestres en la salida

En el centro de todo hay tres coloridos héroes, cada uno con su propio carácter, aunque sin claros favoritos en cuanto a posibilidades. El extraterrestre azul parece un novato cauteloso: lleva un casco con luces parpadeantes y está listo para correr sin sobresaltos. El verde es el típico gamberro, con una sonrisa maliciosa y turboaceleradores en los pies, que promete caos y adelantamientos inesperados. Y el rojo es un veterano respetable, con hombros musculosos y mirada intensa.

Los jugadores eligen a uno de los tres antes de cada ronda, como un entrenador antes de un partido. No hay pistas sobre la forma física o el tiempo: todo se decide al azar, pero eso solo aumenta el interés.

Además, es divertido ver cómo interactúan los extraterrestres: uno empuja al otro, el tercero agita una bandera. No se trata de un simulador frío, sino de un miniespectáculo con elementos de farsa, en el que incluso la derrota provoca una sonrisa.

Reglas sencillas para una carrera galáctica

La mecánica de E.T. Races se ha reducido al mínimo para no confundirse con los ajustes. Las apuestas van desde 0,5 euros hasta 100: suficiente para una vuelta de prueba y para un desafío serio. Después de elegir al héroe, se pulsa el botón de inicio y comienza la carrera: la animación dura entre 10 y 15 segundos, mientras las figuras corren por la pista, saltando obstáculos y acelerando en las curvas. Si el extraterrestre elegido llega el primero a la meta, la ganancia se acumula automáticamente: hasta 2,88 veces la apuesta, es decir, un máximo de 288 euros a toda velocidad.

No hay líneas de pago ni símbolos: todo lo decide el resultado de la carrera, calculado según un algoritmo justo. El RTP del 96 % garantiza que la suerte no se va a ninguna parte, y la baja volatilidad implica recompensas frecuentes, aunque modestas. El historial de rondas está disponible con un solo clic: puedes ver los resultados anteriores para detectar patrones, aunque en realidad se trata de una lotería pura con encanto visual.

La interfaz es tan intuitiva como el botón de un mando a distancia: todo es grande, sin letra pequeña. La versión móvil no se ralentiza: los extraterrestres corren con la misma energía en la pantalla del smartphone. En general, las reglas no te complican la vida, dejando espacio para la diversión pura.

Las posibilidades de subir al podio y las astucias del apostador

Con una baja dispersión, E.T. Races es ideal para aquellos que prefieren un ritmo constante sin caídas bruscas. La probabilidad de ganar en una vuelta es de aproximadamente un tercio, pero los premios se distribuyen de manera uniforme, sin tener que esperar años para ganar el bote. El máximo de 2,88x parece modesto para los estándares de las tragamonedas, pero en el contexto de las rondas rápidas es como una serie de pequeños golpes de suerte que se acumulan en un bote sólido.

Los apostadores señalan que es mejor alternar las apuestas: un par de pequeñas para explorar y luego subir si la racha va bien. No hay garantías, pero la intuición funciona con los personajes: el azul para la estabilidad, el rojo para el riesgo. Lo curioso es que, a veces, el perdedor se adelanta de repente gracias a un impulso accidental, lo que nos recuerda que en las carreras todo se decide en segundos. Las estadísticas de las rondas ayudan a seguir las tendencias, pero los desarrolladores subrayan que se trata de un entretenimiento, no de un sistema.

Lo que hace que las carreras sean inolvidables

E.T. Races supera a sus competidores por su sencillez y encanto: en un mundo en el que los juegos incluyen decenas de funciones, aquí bastan tres personajes y una pista. La baja volatilidad alarga la sesión sin agotarse rápidamente, y el RTP del 96 % es como un motor fiable. La movilidad es una ventaja adicional: se puede organizar una carrera en el transporte sin sacrificar la calidad. Entre los inconvenientes: la falta de progreso o repeticiones automáticas, pero esto no es un inconveniente, sino una invitación al control manual.