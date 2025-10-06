Powerade Sour: un lanzamiento pensado en la Generación Z

Con el objetivo de innovar. La firma de Coca-Cola Company presenta un nuevo producto que busca reinventar el estilo de sabor tradicional de las bebidas isotónicas. La nueva Powerade Sour llega con el objetivo de cautivar a la generación Z.

El sabor Manzana Verde Sour presenta un perfil medio ácido, pero refrescante, transmitiendo una experiencia auténtica, al mejor estilo de la vida libre y activa que tienen los jóvenes. Esta nueva edición limitada no deja de tener los grandes beneficios que suele aportar una Powerade, como lo son los el potasio, sodio, magnesio, calcio y vitaminas B3, B6 y B12.

Cabe recordar, que recientemente la firma anunció la extensión de su vínculo con la Selección Argentina de cara a la Copa del Mundo 2026 (ver más).