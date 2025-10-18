FC Barcelona renueva su vínculo con Spotify

Seguirá sonando buena música en Cataluña. Pensando a mediano-largo plazo, el FC Barcelona confirmó la renovación de su acuerdo comercial con Spotify, la principal plataforma de streaming de música del mundo.

El vínculo, comenzado a mediados de 2022, ahora se extenderá -en principio- hasta el 2030, en lo que respecta al patrocinio principal de sus camisetas. Según estimados, el valor sería de unos 75 millones de Euros por temporada.

De concluirse este período, sería el contrato más longevo del FC Barcelona, superando a dos de cinco temporadas: Unicef (el primero de su historia), desde 2006 hasta 2011; y Rakuten, del 2017 al 2022.

El nuevo trato también incluyó novedades con respecto a los naming rights de su estadio. Se seguirá llamando Spotify Camp Nou -al menos- hasta 2034, con un caché por temporada de 20 millones de Euros.