FC Barcelona se asocia con Uber hasta 2027

Pensando en un futuro más sustentable. El Barça, que goza de un presente mucho más esperanzador que hace un par de temporadas, sigue reforzando su cartera de socios y engrosando sus ingresos. En esta ocasión se anunció que el FC Barcelona se asocia con Uber.

El conjunto catalán firmó un acuerdo con la plataforma de movilidad hasta el 2027, cuyo anuncio tuvo la presencia de la joven estrella, Pau Cubarsí.

La génesis del acuerdo surge de mejorar la movidad hacia y desde el Spotify Camp Nou, con la implementación de zonas de recogida para los usuarios. La mirada ecologista vendrá de la mano de uso de vehículos 100% eléctricos, con la más reciente incorporación de 30 modelos CUPRA Tavascan (marca que también patrocina al Barça) personalizados con los colores del club.