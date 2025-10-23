PUMA Orbita Under The Lights: nuevo balón de invierno de la Premier League

Una vieja costumbre que se traslada ahora a otra marca. La firma del felino está dando sus primeros pasos en la Premier League. Tras haber develado el modelo convencional para la temporada 2025/26, mostró por primera vez el nuevo balón PUMA Orbita Under The Lights, en amarillo.

PUMA Orbita Under The Lights

La pelota de invierno adopta el mismo diseño técnico del modelo regular, con 12 paneles, y trazos que resaltan la forma de los mismos. Llamará la atención su fuerte color amarillo, acompañado de unos ‘manchones’ en fucsia, que le dan bastante personalidad. Los logos están aplicados en el tradicional color morado de la competición. Hará su debut en la liga el próximo 8 de noviembre.