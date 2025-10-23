A pesar que todos dicen que a la firma del swoosh ya no le interesa el fútbol y demás, siguen inviertiendo monedas grandes en mejorar la tecnología de sus equipaciones. De cara a lo que serán los lanzamientos para la Copa del Mundo 2026, presentaron las nuevas camisetas Nike Aero-FIT, prendas pensadas para los atletas de élite.

Nike Aero-FIT

El nuevo textil realizado en su totalidad con material proveniente de desechos, posee un diseño y tramado que permite conseguir hasta duplicar el flujo de aire que pasa entre el cuerpo y el jersey. Esto, lógicamente, ayuda a manter al atleta fresco en lo que se estima que será un Mundial muy caluroso, con temperaturas récord. La moldería final se logró tras analizar la data de cientos de jugadores que la probaron, con su respectivo feedback.

Como mencionamos, la tecnología hará su debut en las camisetas de la Copa del Mundo 2026, siguiendo después los modelos para sus clubes top. En la región seguramente sea usado por Corinthians, con la gran duda ahora si se le sumará Racing Club, el más reciente contrato de la marca.