¿Cómo entender las cuotas de apuestas de la Champions League?

Cada año el torneo de la Champions League trae consigo a millones de aficionados del fútbol al mundo de las apuestas deportivas. Como todo buen torneo deportivo, las casas de apuestas deportivas preparan sus plataformas para atraer a los potenciales apostadores para que inviertan su dinero en diferentes mercados diseñados justo para la ocasión. Una de las casas de apuestas más conocidas por los jugadores es Bet365.

Bet365 ofrece una excelente variedad de mercados especializados en cada torneo, no solamente del fútbol, sino de varios deportes alrededor del mundo. Si se desea probar la suerte dentro de la Champions League, esta casa de apuestas es una excelente opción pues ofrece el código de nuevo usuario Bet365 Argentina con el cual se podrá jugar con menor riesgo.

Sin embargo, antes de adentrarse al mundo de las apuestas es fundamental entender las cuotas de apuestas que ofrece esta y otras casas de apuestas durante la Champions League, por lo que en este artículo lo desarrollaremos puntualmente.

¿Qué son las cuotas?

Primero, se debe saber qué significa la palabra cuota en las apuestas deportivas para posteriormente, poder tomar las mejores decisiones antes de jugar.

En pocas palabras, las cuotas son la representación de la probabilidad esperada para algún evento que pueda ocurrir dentro de un partido. La representación de las cuotas es a través de dígitos. Estos dígitos pueden estar utilizando diferente nomenclatura de acuerdo con la región del mundo en que te encuentres.

Las formas de expresar las cuotas son varias y están clasificadas en tres:

Cuotas decimales: representadas por número positivos y con punto decimal. En Argentina, esta forma es la más común.

Cuotas fraccionales: representadas mediante fracciones.

Cuotas americanas: representadas por números enteros con valores positivos o negativos.

¿Por qué son importantes las cuotas?

Las cuotas tienen dos funciones claves para entender cómo funciona el mundo de las apuestas:

Indican cuánto ganarías si aciertas. Reflejan la probabilidad que la casa considera para cada resultado.

En general, cuando una cuota tiene un valor muy bajo o cercano a 0, indica que el evento que señala tiene una mayor probabilidad de suceder por lo que la casa de apuesta da una recompensa monetaria baja en comparación de otros eventos con cuotas altas.

Así pues, el valor de las cuotas es un elemento muy importante al momento de realizar una apuesta deportiva porque indicará la probabilidad de que el evento suceda y del posible monto o recompensa que se podrá obtener en caso de acertar.

Por ejemplo, en un partido de la Champions League en que se enfrenten dos equipos como el Real Madrid y Malmö, las cuotas podrían ser las siguientes:

Real Madrid: 15

Empate: 00

Malmö: 00

Lo anterior indica que Real Madrid, de acuerdo con el análisis de la casa de apuestas, considera que el Real Madrid tiene mayor probabilidad de llevarse la victoria por lo que su cuota es muy baja, en comparación del equipo sueco que, en caso de ganar, los jugadores que apostaron por dicho equipo se llevarían un buen premio.

Tipos de apuestas en la Champions League

En la Champions League, las diferentes casas de apuestas definirán sus propios mercados disponibles para su público usuario. En esta sección se abordará los mercados más comunes que se podrán encontrar durante este torneo.

A continuación, se muestra una tabla con los posibles mercados y algunas cuotas que ejemplifican dichos eventos deportivos.

Mercado de apuesta Descripción del mercado Ejemplo cuotas en la Champions League 1×2 Resultado del partido, gana local, visitante o empate Real Madrid vs Napoli → Real Madrid 1.65 / Empate 4.10 / Napoli 5.20 Doble oportunidad Acertar a dos de tres posibles resultados Bayern vs Inter → Bayern o Empate (1X) 1.28 Hándicap europeo Se da ventaja a cierto equipo para nivelar la probabilidad Manchester City -1 vs Copenhague → City 2.05 Hándicap asiático Ganador o perdedor, no hay empate PSG -1.5 vs Real Sociedad → PSG 1.90 Más / Menos goles Número total de goles por ambos equipos Barcelona vs Porto → Más de 2.5 goles 1.85 Ambos equipos anotan Ambos equipos anotan gol Arsenal vs Milan → Sí 1.72 / No 2.05 Resultados y goles Ganador de partido y número de goles Dortmund gana y más de 2.5 goles 2.60 Marcador correcto Resultado exacto del partido Atlético vs Lazio → 2-1 8.50 Clasificación a la siguiente ronda Elegir el equipo que pasa a la siguiente ronda PSG clasifica vs Benfica 1.55 Primer equipo en anotar Se debe indicar qué equipo anotará el primer gol Liverpool vs Leipzig → Liverpool 1.60

Como se puede observar, depende de cada tipo de mercado, el valor de la cuota que tendrá cada equipo, o incluso cada posible evento. La mejor manera de determinar qué cuota es la que más conviene es de acuerdo con la estrategia de juego que se haya implementado.

Conclusión

En resumen, las cuotas son indicativos de probabilidad de un evento por lo que al momento de analizar una cuota se debe hacer la siguiente comparación:

Cuota baja = resultado más probable (menor ganancia).

Cuota alta = resultado menos probable (mayor ganancia).

Las cuotas en la Champions League indican múltiples cosas que ayudan a generar una mejor estrategia de juego. Siempre es importante analizar las tendencias y estadísticas de cada uno de los equipos que se enfrentarán para comparar el análisis con lo que es ofrecido por las casas de apuestas.

FAQ

¿Qué son las cuotas en apuestas deportivas?

Son los dígitos que indican la probabilidad de un suceso en algún mercado de apuestas con las que se puede estimar la posible ganancia en caso de acertar.

¿Qué indican las cuotas deportivas?

Si te preguntas qué información nos dan las casas de apuestas y cómo se calculan las cuotas de las casas de apuestas, la respuesta es que nos indican las ganancias posibles en caso de acertar y la probabilidad de que suceda lo que se indica en cada mercado.

¿Cómo se deben entender las cuotas en la Champions?

La Champions League así como otros torneos deportivos cuentan con mercados especiales donde las cuotas fungen como principales indicadores de quienes son los favoritos para ganar.