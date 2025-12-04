La nueva generación llegó, y con muchos cambios. La saga del calzado de control de la marca del swoosh ciertamente se estancó hace unos años, perdiendo un poco de su esencia. Buscando volver a dejar su huella, se develaron los nuevos botines Nike Tiempo Maestro, que saldrán a la venta globalmente en enero de 2026.

Nike Tiempo Maestro

¿Qué introduce de nuevo el silo? En primer lugar, el material de su capellada. Nos encontramos con el nuevo Techleather, una piel sintética que, según comunicado oficial, entrega un rendimiento similar al cuero de canguro; potenciado su toque de balón gracias a los canales que se extienden en todo el upper, llegando hasta el talón.

Su chasis tiene un perfil ‘moderno’ (ya no tan innovador), con un sintético elástico reemplazando la tradicional lengüeta, aplicándose también el mismo en todo el contorno del tobillo. La suela es su último punto focal, introduciendo una segmentación de dos placas, con tacos cónicos y rectangulares, buscando un perfil más agresivo, similar a lo que vimos en anteriores generaciones de Mercurial.