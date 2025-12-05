El mismo día del sorteo de la Copa del Mundo 2026, la firma del swoosh dio el golpe de mesa con un lanzamiento realmente muy interesante. Se trata de la nueva colección Nike Hollywood Keepers, que reinterpreta el estilo de las camisetas de arquero de la década de 1990, pero para lucir en la calle.

Nike Hollywood Keepers

El estilo es extremadamente osado, así como lo era hace 30 años, cuando se le dio a esa prenda un protagonismo mucho mayor. Todas las prendas son manga larga, remarcando ese estilo propio de los porteros. La colección incluye jerseys de Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Nigeria y Países Bajos.

El estilo bloke core, con las camisetas de fútbol como protagonistas, está llegando a su pico máximo, y el Mundial en territorio norteamericano sin lugar a dudas es un escenario ideal para terminar de exprimirlo. Se pondrán a la venta globalmente el próximo 8 de diciembre.

