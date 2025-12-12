La marca más importante que tiene la Argentina hoy en día, sigue creciendo en el ámbito del fútbol. Tras confirmar la adquisición de los naming rights del torneo local por los años 2026 y 2027 (ver más), ahora apunta directamente a los clubes: Mercado Libre nuevo sponsor de Estudiantes de La Plata.

El e-commerce más grande del país debutará en la indumentaria del León en la final del Torneo Clausura que disputará ante Racing Club, apareciendo su logo en la manga izquierda de la camiseta pre-match. Éste continuará estando a lo largo del 2026. Además de eso, la marca tendrá presencia en el Estadio UNO; sumado a las diversas activaciones de marketing que realizarán, destinadas a socios e hinchas.