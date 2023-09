Época de transición de símbolos, de identidad. La temporada pasada la casaca del Millonario tuvo como gran novedad la introducción de su renovado escudo, con trazos más limpios. Un año más tarde se lanzó la nueva camiseta titular adidas de River Plate 2023/24, inspirada en la primera banda que vistió el club. Éste es el análisis que le hicimos en Marca de Gol.

Review | Camiseta titular adidas de River Plate 2023/24

¿Qué es lo más interesante de este nuevo uniforme? Una banda que va afinando su grosor hacia la cintura. Caracterísita que no es tan visible en principio, pero una vez que la identificamos, ya no lo podemos dejar de ver. La misma toma esta forma al tomar como referencia la primera banda que supo lucir la institución hace más de un siglo, siendo esa irregular en su forma. Teniendo en cuenta lo conservador que es el club con respecto a los trazos de su equipación principal, no se le puede pedir mucho más que esto -que ciertamente no es mucho-.

Yendo hacia detalles más particulares, resaltarán el cuello en ‘v’ y los puños en rojo, que recuerdan al modelo con el que se consagraron campeones del mundo en 1986 y también el usado en el 2011 (las dos caras de la moneda). El rojo también dirá presente en las tres tiras y las franjas laterales que se unen en el perímetro trasero de la cintura, característica de los templates de esta temporada de la firma alemana. Cierra el trabajo la inclusión de la palabra ‘Grandeza’ en la nuca, con el mismo estilo que su antecesora. Algún emblema vinculado al concepto madre del diseño, complementando lo de la banda, hubiera sido ideal.

No hay mucho que decir sobre su calidad en esta versión Aeroready, siendo igual que en los últimos años. Tela suave al tacto; correctas costuras -sobre todo con los parámetros de la industria nacional-; y bordados bien realizados. Lamentamos que no haya adoptado el template con los apliques con tela con más respiración en los laterales de la espalda, como sí tiene la camiseta de la selección. Ciertamente parecida a la de Perú, sí; pero de todas formas es un trabajo correcto, que sentimos pudo haber subido un puntito más con algún detalle más de personalización.